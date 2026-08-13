Beim Stand-up-Paddeln verstorben: Mann leblos aus Wallersee gezogen
Wasserrettung, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei wurde Donnerstagnachmittag, am 13. August 2026, nach Fenning in Henndorf am Wallersee (Flachgau, Salzburg) gerufen. Ein Stand-up-Paddler galt als vermisst.
Das Board konnte schon recht bald gesichtet werden, nach kürzester Zeit fand man auch die betroffene Person im seichten Wasserbereich leblos auf, berichtet die Wasserrettung – es handelt sich um einen Mann. Unmittelbar wurde dieser auf das Boot der Wasserrettung gebracht, wo man sofort mit der Reanimation begonnen hat.
Notarzt musste Tod des Stand-up-Paddlers feststellen
Der Notarzt setzte diese dann fort. Doch trotz des schnellen Einsatzes und Auffindens des Mannes konnte der Notarzt nach rund 40-minütiger Reanimation nur noch den Tod des Stand-up-Paddlers feststellen. Über das Alter oder die Herkunft des Mannes ist derzeit noch nichts bekannt.