Skip to content
Region auswählen:
/ ©Wasserrettung Salzburg
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Hubschrauber am Wallersee.
Ein Stand-up-Paddler ist am Wallersee verstorben.
Wallersee
13/08/2026
Donnerstagnachmittag

Beim Stand-up-Paddeln verstorben: Mann leblos aus Wallersee gezogen

Wasserrettung, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei wurde Donnerstagnachmittag, am 13. August 2026, nach Fenning in Henndorf am Wallersee (Flachgau, Salzburg) gerufen. Ein Stand-up-Paddler galt als vermisst.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Das Board konnte schon recht bald gesichtet werden, nach kürzester Zeit fand man auch die betroffene Person im seichten Wasserbereich leblos auf, berichtet die Wasserrettung – es handelt sich um einen Mann. Unmittelbar wurde dieser auf das Boot der Wasserrettung gebracht, wo man sofort mit der Reanimation begonnen hat.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Wasserrettung.
©Wasserrettung Salzburg
Die Wasserrettung war schnell vor Ort, für den Mann konnte man aber nichts mehr machen.

Notarzt musste Tod des Stand-up-Paddlers feststellen

Der Notarzt setzte diese dann fort. Doch trotz des schnellen Einsatzes und Auffindens des Mannes konnte der Notarzt nach rund 40-minütiger Reanimation nur noch den Tod des Stand-up-Paddlers feststellen. Über das Alter oder die Herkunft des Mannes ist derzeit noch nichts bekannt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at