Beim Stand-up-Paddeln verstorben: Mann leblos aus Wallersee gezogen

Das Board konnte schon recht bald gesichtet werden, nach kürzester Zeit fand man auch die betroffene Person im seichten Wasserbereich leblos auf, berichtet die Wasserrettung – es handelt sich um einen Mann. Unmittelbar wurde dieser auf das Boot der Wasserrettung gebracht, wo man sofort mit der Reanimation begonnen hat.

©Wasserrettung Salzburg Die Wasserrettung war schnell vor Ort, für den Mann konnte man aber nichts mehr machen.

Notarzt musste Tod des Stand-up-Paddlers feststellen

Der Notarzt setzte diese dann fort. Doch trotz des schnellen Einsatzes und Auffindens des Mannes konnte der Notarzt nach rund 40-minütiger Reanimation nur noch den Tod des Stand-up-Paddlers feststellen. Über das Alter oder die Herkunft des Mannes ist derzeit noch nichts bekannt.