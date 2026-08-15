Tödlicher E-Bike-Sturz: Mann stirbt noch an der Unfallstelle

Ein 64-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Freitag in Leogang tödlich verunglückt. Der Mann stürzte aus bislang unbekannter Ursache und verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Am 14. August kam ein 64-jähriger E-Bike-Lenker aus Berlin kurz nach 12 Uhr auf einem Rad-weg in Leogang aus bislang unbekannter Ursache aus Eigenem zu Sturz. Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch das Notarztteam und das Rote Kreuz verstarb der Mann jedoch noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Samstag mitteilt. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.