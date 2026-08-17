Einbruchsserie in Salzburger Tiefgarage: Acht Autos aufgebrochen

Ein unbekannter Täter hat in einer Salzburger Tiefgarage acht Fahrzeuge aufgebrochen. In drei Autos wurde Bargeld gestohlen, der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in einer Tiefgarage in der Salzburger Rainerstraße gleich acht Fahrzeuge aufgebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in einer Tiefgarage in der Salzburger Rainerstraße gleich acht Fahrzeuge aufgebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in einer Tiefgarage in der Salzburger Rainerstraße gleich acht Fahrzeuge aufgebrochen. Dabei wurden Seitenscheiben eingeschlagen und die Innenräume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Polizei ermittelt.

Acht Fahrzeuge aufgebrochen

Die Einbrüche ereigneten sich laut Polizei Salzburg am Vormittag des 15. August. Der unbekannte Täter machte sich an insgesamt acht Fahrzeugen zu schaffen, die in einer Tiefgarage in der Rainerstraße abgestellt waren. Bei den Autos wurden jeweils Seitenscheiben eingeschlagen. Anschließend durchsuchte der Täter die Fahrzeuginnenräume offenbar gezielt nach Wertgegenständen.

Bargeld aus drei Fahrzeugen gestohlen

In drei der acht aufgebrochenen Fahrzeuge wurde der Täter fündig. Nach Angaben der Polizei erbeutete er einen geringen Bargeldbetrag. Wie hoch der durch die eingeschlagenen Scheiben verursachte Sachschaden insgesamt ist, steht derzeit noch nicht fest. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die weiteren Hintergründe sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.