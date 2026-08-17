Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotolia.com
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb bricht in ein Auto ein.
Ein bislang unbekannter Täter hat in einer Tiefgarage in der Salzburger Rainerstraße gleich acht Fahrzeuge aufgebrochen.
Salzburg
17/08/2026
Ermittlungen laufen

Einbruchsserie in Salzburger Tiefgarage: Acht Autos aufgebrochen

Ein unbekannter Täter hat in einer Salzburger Tiefgarage acht Fahrzeuge aufgebrochen. In drei Autos wurde Bargeld gestohlen, der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein bislang unbekannter Täter hat in einer Tiefgarage in der Salzburger Rainerstraße gleich acht Fahrzeuge aufgebrochen. Dabei wurden Seitenscheiben eingeschlagen und die Innenräume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Polizei ermittelt.

Acht Fahrzeuge aufgebrochen

Die Einbrüche ereigneten sich laut Polizei Salzburg am Vormittag des 15. August. Der unbekannte Täter machte sich an insgesamt acht Fahrzeugen zu schaffen, die in einer Tiefgarage in der Rainerstraße abgestellt waren. Bei den Autos wurden jeweils Seitenscheiben eingeschlagen. Anschließend durchsuchte der Täter die Fahrzeuginnenräume offenbar gezielt nach Wertgegenständen.

Bargeld aus drei Fahrzeugen gestohlen

In drei der acht aufgebrochenen Fahrzeuge wurde der Täter fündig. Nach Angaben der Polizei erbeutete er einen geringen Bargeldbetrag. Wie hoch der durch die eingeschlagenen Scheiben verursachte Sachschaden insgesamt ist, steht derzeit noch nicht fest. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die weiteren Hintergründe sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at