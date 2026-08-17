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Bild auf 5min.at zeigt einen Person auf dem Motorrad.
Ein Motorradfahrer musste nach einem schweren Unfall ins Krankenhaus geflogen werden.
Mühlbach am Hochkönig
17/08/2026
Hubschraubereinsatz

Zwei Verletzte bei Crash zwischen Motorrad und Auto auf B164

Am Sonntag, 16. August 2026, ist es auf der B164 zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Beide wurden verletzt, der 21-jährige Motorradfahrer musste ins Krankenhaus geflogen werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Der 21-Jährige war mit seinem Motorrad auf der B164 Hochkönig Bundesstraße in Richtung Mühlbach am Hochkönig (Pongau, Salzburg) unterwegs, als eine 35-jährige Polin mit ihrem Auto von einem Güterweg auf die Bundesstraße einfuhr. Wie die Polizei nun berichtet, kam es daraufhin zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Sowohl der Motorradfahrer als auch die Autofahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Der 21-Jährige musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, die 35-Jährige wurde von der Rettung in ebenjenes eingeliefert. Wie es zum Unfall genau kommen konnte, ist aktuell noch unklar.

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