Großeinsatz im Pongau: 135 Feuerwehrleute löschen Werkstattbrand

Alarmstufe 4: In der Nacht auf Donnerstag standen 135 Feuerwehrleute sowie die Polizei und das Rote Kreuz bei einem Werkstattbrand in St. Veit im Pongau im Einsatz. Starker Funkenflug bedrohte zudem zwei weitere Wohnhäuser.

Der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit im Pongau (Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg) konnte bereits bei der Anfahrt einen hellen Feuerschein wahrnehmen. Der Grund: In einem Gebäude, welches unter anderem eine Werkstatt sowie ein Holzlager beinhaltet, ist ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Florianis stand die Scheune bereits in Vollbrand. Hinzu kam, dass sich der Brand bereits auf die Wiese um das Gebäude ausgebreitet hattet. „Starker Funkenflug bedrohte zudem zwei angrenzende Wohnhäuser“, schildert Stefan Hafner, Öffentlichkeitsbeauftragter der hiesigen Feuerwehren. „Zusätzlich befanden sich Flaschen mit Schutzgas im Brandobjekt.“ Darum wurde Alarmstufe 4 ausgerufen.

135 Florianis vor Ort

In Summe standen 135 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus St. Veit, Schwarzach, Goldegg, St. Johann und Bischofshofen im Einsatz. Ebenso die Polizei, das Rote Kreuz und der Bürgermeister. Die Feuerwehren starteten sofort einen umfassenden Löschangriff unter schwerem Atemschutz. „Der Schwerpunkt lag dabei zunächst auf dem Schutz der Nachbarobjekte und der Verhinderung der Ausbreitung des Flurbrands. Ein Innenangriff war durch die Intensität des Brandes nicht mehr möglich“, so Hafner.

©Feuerwehr St. Veit | Das Feuer breitete sich auf eine Wiese aus und drohte auf Wohnhäuser und einen Wald überzugreifen.

„Brand aus“

Für die Löscharbeiten nutzte die Feuerwehr zwei Saugstellen an einem angrenzenden Teich. Um die Wasserversorgung dauerhaft zu sichern, wurde zusätzlich eine Relaisleitung aus dem Putzengraben verlegt. Der schnelle Schlag gegen die Flammen zeigte Wirkung: Zwei Wohnhäuser und der angrenzende Wald blieben verschont, auch Tiere und Menschen kamen nicht zu Schaden. Um 1.30 Uhr früh hieß es schließlich offiziell „Brand aus“, eine Brandwache blieb weiterhin eingerichtet.