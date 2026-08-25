Großinsolvenz: Konkursverfahren über bekannte Immobilienfirma eröffnet

Über die Am Goldeck GmbH wurde offiziell ein Konkursverfahren eröffnet. Die Höhe der aktuellen Schulden und die Zahl der betroffenen Gläubiger sind noch offen. Zuletzt war jedoch von Verbindlichkeiten in Millionenhöhe die Rede.

Über das Vermögen der Am Goldeck GmbH mit Sitz in Altmünster (Bezirk Gmunden) wurde am 25. August 2026 ein Konkursverfahren eröffnet, wie der KSV1870 in einer Aussendung mitteilt. Der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens wurde demnach von einem Gläubiger beim Landesgericht Salzburg eingebracht.

Verbindlichkeiten in Millionenhöhe

Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienverwaltung tätig. Wie der KSV1870 mitteilt, ist die genaue Anzahl der betroffenen Gläubiger und Dienstnehmer derzeit noch nicht bekannt. Auch aktuelle Angaben zu den Passiva liegen noch nicht vor. Laut Bilanz zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die Verbindlichkeiten des Unternehmens laut KSV1870 jedoch auf rund 31,6 Millionen Euro. Auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informiert diesbezüglich: „In der Bilanz zum Stichtag 31. Dezember 2024 werden Aktiva von rund 28,02 Mio. Euro ausgewiesen. Diese setzen sich aus rund 23,47 Mio. Euro Anlagevermögen und rund 4,53 Mio. Euro Umlaufvermögen zusammen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich in selbiger Bilanz auf rund 31,62 Mio. Euro.“ Zu den genauen Ursachen der Insolvenz sind noch keine näheren Informationen bekannt.

Gläubiger können Forderungen anmelden

Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Helmut Hüttinger aus Salzburg bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis spätestens 29. Oktober 2026 über den KSV1870 anmelden. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 12. November 2026 am Landesgericht Salzburg statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2026 um 15:10 Uhr aktualisiert