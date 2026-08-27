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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autofahrer und daneben Cannabis.
Der Drogentest zeigte: Der 36-Jährige hatte sowohl Cannabis als auch Kokain konsumiert.
Salzburg-Itzling
27/08/2026
Cannabis und Kokain

Drogen und Übermüdung: Polizei zieht 36-jährigen Autofahrer in Itzling aus dem Verkehr

Ein 36-jähriger Lenker ist am frühen Nachmittag des 26. August im Salzburg-Stadtteil Itzling von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Bei einer Routinekontrolle schlug ein Drogenschnelltest bei dem Salzburger positiv an.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Ein 36-jähriger Autofahrer wurde am frühen Nachmittag des 26. August im Salzburger Stadtteil Itzling gestoppt. Bei der Routinekontrolle durch die Polizei fiel ein Drogenschnelltest positiv aus: Der Salzburger hatte sowohl Cannabis als auch Kokain konsumiert.

Weiterfahrt untersagt, bei Behörde angezeigt

Eine anschließende amtsärztliche Untersuchung bestätigte den Verdacht der Beamtinnen und Beamten: Der Mann war nicht nur durch die konsumierten Suchtmittel und Medikamente fahruntüchtig, sondern litt zudem unter starker Übermüdung. Den Polizeikräften blieb keine Wahl: Dem 36-Jährigen wurde die Lenkberechtigung noch vor Ort vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt umgehend untersagt. Der Salzburger wird nun bei der zuständigen Behörde angezeigt.

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