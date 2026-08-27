Drogen und Übermüdung: Polizei zieht 36-jährigen Autofahrer in Itzling aus dem Verkehr

Ein 36-jähriger Lenker ist am frühen Nachmittag des 26. August im Salzburg-Stadtteil Itzling von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Bei einer Routinekontrolle schlug ein Drogenschnelltest bei dem Salzburger positiv an.

Ein 36-jähriger Autofahrer wurde am frühen Nachmittag des 26. August im Salzburger Stadtteil Itzling gestoppt. Bei der Routinekontrolle durch die Polizei fiel ein Drogenschnelltest positiv aus: Der Salzburger hatte sowohl Cannabis als auch Kokain konsumiert.

Weiterfahrt untersagt, bei Behörde angezeigt

Eine anschließende amtsärztliche Untersuchung bestätigte den Verdacht der Beamtinnen und Beamten: Der Mann war nicht nur durch die konsumierten Suchtmittel und Medikamente fahruntüchtig, sondern litt zudem unter starker Übermüdung. Den Polizeikräften blieb keine Wahl: Dem 36-Jährigen wurde die Lenkberechtigung noch vor Ort vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt umgehend untersagt. Der Salzburger wird nun bei der zuständigen Behörde angezeigt.