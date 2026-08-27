„Golfen für den guten Zweck“: 32.750 Euro für Bedürftige gesammelt

Am 26. August schlug der Golfclub Gastein beim 8. Charity-Golfturnier des Hilfswerks Salzburg für den guten Zweck ab. Durch das Engagement aller Beteiligten kam eine Gesamtsumme von 32.750 Euro zusammen.

Ein starkes Ergebnis auf dem Golfplatz: Beim 8. Charity-Golfturnier des Hilfswerks Salzburg im Golfclub Gastein kamen am 26. August beachtliche 32.750 Euro zusammen. Das gesammelte Geld unterstützt gezielt Projekte für pflegende Angehörige in der Region Pongau.

Entlastung für Menschen, die täglich für andere da sind

Hinter den Kulissen vieler Familienbetriebe und Haushalte leisten pflegende Angehörige täglich Stilles und Unermessliches. Doch wer kümmert sich um diejenigen, die sich um andere sorgen? Hier greift das Hilfswerk Salzburg aktiv ein. Jeder Schlag beim Charity-Golfturnier hatte deshalb ein konkretes Ziel: Den Erlös direkt in Initiativen wie Pflegetrainings, den Angehörigenentlastungsdienst und persönliche Beratung zu verwandeln, um betroffenen Familien den Rücken zu stärken.

„Ein herzliches Dankeschön gilt allen Spielerinnen und Spielern, dem Golfclub Gastein und allen Sponsoren und Partnern, die dieses Turnier möglich gemacht haben. Jede Unterstützung trägt dazu bei, pflegende Angehörige zu stärken und ihnen genau dort zu helfen, wo sie Unterstützung benötigen.“ Christian Struber, Präsident des Hilfswerk Salzburg

Das Charity-Golfturnier hat beim Hilfswerk Salzburg bereits Tradition

Schon seit 2019 verbindet die Veranstaltung sportlichen Einsatz mit einem sozialen Zweck in den Regionen und bringt Menschen zusammen, die gemeinsam etwas für andere bewegen möchten. Auch die diesjährige Veranstaltung im Golfclub Gastein zeigte: Wenn Unternehmen, Unterstützer und Golfer gemeinsam an einem Strang ziehen, kann aus einem sportlichen Tag konkrete Hilfe für Menschen in der Region entstehen.