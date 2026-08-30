Beliebtes Wanderziel nach schwerem Unwetter wieder erreichbar

Das Kötschachtal in Bad Gastein (Pongau, Salzburg) wurde vor wenigen Wochen stark von einem heftigen Unwetter getroffen. Die Aufräumarbeiten schreiten derweil weiter fort, nun ist auch das Alpenhaus Prossau wieder erreichbar.

Ein starkes Unwetter hat das Gasteiner Kötschachtal im Süden von Salzburg am 6. August 2026 getroffen und dort große Schäden angerichtet. Drei Wochen später kehrt langsam wieder Normalität im Seitental, das von mehreren Muren teils verwüstet wurde, ein. Während seit 27. August die Himmelwandhütte für Fußgeher und Radfahrer wieder erreichbar ist, hat nun auch das Alpenhaus Prossau – beides beliebte Ziele von Wanderern – wieder geöffnet – vorerst aber nur für Fußgänger. Radfahrer müssen sich noch etwas weiter gedulden. Grund dafür ist der aktuell noch zu weiche Bodenbelag.

©Freiwillige Feuerwehr Bad Gastein Das Unwetter hat im Kötschachtal teils schwere Schäden angerichtet.

Seiersteg weiterhin gesperrt

Weiterhin gesperrt ist übrigens der Seiersteg von der Kaiser-Wilhelm-Promenade in Richtung Gasthof Gamskar. Dieser ist derzeit ausschließlich über den Radernweg erreichbar, da die Seierbrücke im Kötschachtal vollständig weggerissen wurde.