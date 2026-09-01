Zentimeterhoch: Schneepflug nach Hagelunwetter in Salzburg im Einsatz

Ein kräftiges Hagelunwetter ist Montagabend über Wagrain (Pongau, Salzburg) gezogen und hat dort für beinahe schon winterliche Verhältnisse gesorgt. Um den Hagelmassen Herr zu werden, stand dabei auch ein Schneepflug im Einsatz.

Ein kräftiger und länger andauernder Hagelschauer ist Montagabend, am 31. August 2026, über Teile Salzburgs gezogen. Besonders heftig hat es dabei Wagrain (Pongau) getroffen, wo die Hageldecke nach dem Ereignis bis zu 20 Zentimeter dick stand. Fotos und Videos in sozialen Medien zeigen dabei die Ereignisse rund um das Hagelunwetter und danach. Währenddessen ist ohrenbetäubender Lärm zu hören, danach musste der Hagel weggebracht werden – es sah teils wie im Winter aus. Mehr dazu unter anderem hier: 20 Zentimeter Hagel: Unwetter zieht über Salzburg, macht Wagrain ganz weiß.

„Innerhalb kürzester Zeit fielen enorme Hagelmengen“

Die Feuerwehr stand daraufhin stundenlang im Einsatz. „Innerhalb kürzester Zeit fielen enorme Hagelmengen, wodurch Straßen und Flächen teilweise mit einer dicken Hagelschicht bedeckt waren“, erinnern sich die Floriani nun. Insgesamt hatte man dadurch vier Einsatzstellen im Gemeindegebiet. Vor allem der Bereich um den örtlichen Kreisverkehr sei besonders stark beeinträchtigt gewesen. Bilder der Feuerwehr zeigen etwa, dass die Straße dort komplett von den weißen Körnern bedeckt war. Während der Aufräumarbeiten musste daher der Verkehr entsprechend geregelt werden. Im Einsatz stand dabei unter anderem auch ein seltener Genosse in den Sommermonaten: der Schneepflug.

©Freiwillige Feuerwehr Wagrain | Die Straße war zwischendurch komplett hagelbedeckt. ©Freiwillige Feuerwehr Wagrain | Die Feuerwehr und der Schneepflug mussten zum Einsatz anrücken. ©Freiwillige Feuerwehr Wagrain | Vor Ort hatten die Floriani mehrere Aufgaben zu bewältigen.

Stundenlanger Feuerwehreinsatz in Wagrain

An weiteren Einsatzstellen galt es, Keller auszupumpen, weil es auch stark geregnet hat und dementsprechend Wasser in diese eingedrungen ist. Unterstützt wurde die Feuerwehr etwa von der Gemeinde Wagrain mit zwei Ladern sowie einem Traktor. Der Einsatz dauerte von etwa 18.50, wo man still alarmiert wurde, bis 21 Uhr. 27 Feuerwehrleute waren vor Ort und versuchten die Auswirkungen des Unwetters zu beseitigen.