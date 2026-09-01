100.000 Euro weg: Salzburgerin (64) schreibt zwei Jahre lang mit „Major“

Rund 100.000 Euro hat eine 64-jährige Salzburgerin wegen eines Love-Scam-Betrugs verloren. Über zwei Jahre hinweg hat sie einem vermeintlichen Major aus Syrien Geschenkkarten geschickt. Nun hat sie Anzeige erstattet.

Eine 64-jährige Salzburgerin ist kürzlich Opfer eines Love-Scam-Betrugs geworden. Sie hatte bereits 2024 Internetbekanntschaft mit einem angeblichen Major aus Syrien gemacht und pflegte diese über zwei Jahre hinweg. Dabei überwies sie ihm ständig Gutscheinkarten, wie die Polizei nun berichtet. Der unbekannte Betrüger erfand für seien Betrug mehrere Identitäten und Geschichten, um an weiteres Geld zu kommen. Insgesamt ist der Frau im gesamten Zeitraum so ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Am 31. August 2026 hat sie schließlich Anzeige erstattet, die Ermittlungen laufen.