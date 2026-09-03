Am 105. Geburtstag: Salzburgerin verrät Geheimnis für ihr langes Leben

Gerda Holzleitner hat vor wenigen Tagen, am 24. August 2026, ihren 105. Geburtstag im "Haus für Senioren" der Diakonie in Aigen (Salzburg) gefeiert. Dabei hat sie ihr Geheimnis für ein derart langes Leben verraten.

Es war der 24. August 1921, als Gerda Holzleitner in Salzburg geboren wurde. Nach dem Besuch der Volks- und Hauptschule im Kloster Nonnberg absolvierte sie noch die Handelsschule und war anschließend bei der Landwirtschafskammer tätig. Während des zweiten Weltkriegs heiratete sie, bekam zwei Söhne und baute ein kleines Behelfsheim im Laufe der Jahre zu einem Eigenheim aus. Ihr Mann wurde bereits 102 Jahre alt, ehe er starb, Holzleitner selbst hatte kürzlich ihren 105. Geburtstag gefeiert.

105-Jährige agil und bestens gelaunt bei Bürgermeister-Besuch

Die Feier fand im „Haus für Senioren“ in Salzburg-Aigen statt, wo sie mittlerweile zu Hause ist. Vorbeigeschaut hat auch Bürgermeister Bernhard Auinger, der neben persönlichen Glückwünschen einen Blumenstrauß und ein Geschenk mit im Gepäck hatte. Die 105-Jährige zeigte sich agil und bestens gelaunt und gab für ihre Gäste sogar zwei Ständchen zum besten.

©Stadt:Salzburg / Alexander Killer Auch der Bürgermeister (rechts unten) kam Gerda Holzleitner besuchen.

Gerda Holzleitners „Geheimnis“ für ihr langes Leben

Und schließlich ließ sie es sich zur Feier des Tages auch nicht nehmen, ihr persönliches Geheimnis für ein langes Leben zu verraten: „morgens und abends ein Glaserl Prosecco – und hin und wieder darf es auch ein Eierlikör sein.“ Selbst an Plänen für die Zukunft fehlt es der lebensfrohen Frau nicht, denn: „Ich bin zum 106. Geburtstag sowieso auch wieder da – und freue mich schon jetzt wieder über den Besuch des Bürgermeisters im nächsten Jahr.“