56-Jähriger verursacht Unfall mit dem Moped: Betrunken und ohne Lenkberechtigung

Der späte Nachmittag und Abend des 3. September hielt die Salzburger Exekutive auf Trab. Sowohl im Flachgau als auch im Stadtgebiet von Salzburg wurden Rauschfahrten gestoppt. Ein Vorfall endete in einem Verkehrsunfall.

Alkohol und Drogen am Steuer: Die Polizei zieht zwei Lenker im Flachgau und in der Stadt Salzburg aus dem Verkehr.

Alkohol und Drogen am Steuer: Die Polizei zieht zwei Lenker im Flachgau und in der Stadt Salzburg aus dem Verkehr.

Am späten Nachmittag des 3. September kam es im Bergheimer Ortsteil Siggerwiesen (Salzburg) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Moped. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei folgte die Ernüchterung: Der 56-jährige Mopedlenker aus dem Flachgau war erheblich alkoholisiert. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Im Zuge der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann über keine gültige Lenkberechtigung verfügt. Der Flachgauer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Salzburg-Nonntal: Positiver Drogentest bei Verkehrskontrolle

Wenig später schlug die Polizei im Salzburger Stadtgebiet zu: Bei einer Routinekontrolle am Abend desselben Tages geriet ein 23-jähriger Autofahrer im Stadtteil Nonntal ins Visier der Beamtinnen und Beamten. Da der Mann Symptome einer Beeinträchtigung aufwies, wurde ein Drogentest durchgeführt – dieser verlief positiv. Dem jungen Salzburger wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Auch auf ihn wartet eine entsprechende Anzeige.