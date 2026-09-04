Bergrettung Altenmarkt birgt verletzte Hündin „Amy“ aus steilem Gelände

Ein ungewöhnlicher und emotionaler Rettungseinsatz beschäftigte die Bergrettung Altenmarkt am Donnerstagmittag: Sechs Bergretter wurden zur Rettung einer schwer verletzten Labradorhündin alarmiert.

Hündin "Amy" hatte sich mit einem Ast an der Schulter verletzt. Sechs Bergretter - darunter Hundeführer - brachten das Tier mittels Trage zurück ins Tal.

Hündin "Amy" hatte sich mit einem Ast an der Schulter verletzt. Sechs Bergretter - darunter Hundeführer - brachten das Tier mittels Trage zurück ins Tal.

Das Tier namens „Amy“ hatte sich am gestrigen Donnerstag, dem 3. September 2026, im steilen, unwegsamen Gelände durch einen Ast eine schwere Verletzung im Schulterbereich zugezogen und konnte den Abstieg nicht mehr aus eigener Kraft fortsetzen. Die alarmierten Einsatzkräfte kümmerten sich umgehend um die medizinische Erstversorgung vor Ort.

Auf der Gebirgstrage zum Auto transportiert

„Unsere Hundeführer nahmen sich der Hündin an und versorgten sie. Amy war sehr tapfer und wurde – aufgrund ihrer schweren Verletzung bei der Schulter – stehend auf der Gebirgstrage aus dem unwegsamen Gelände zum Auto transportiert“, berichtet Einsatzleiter Simon Guggi.

Hündin wurde den Besitzern übergeben, diese brachten sie in eine nahegelegene Tierklinik

Dank des schonenden Transports auf der speziellen Gebirgstrage konnte die Hündin sicher im Tal an ihren Besitzer übergeben werden. Dieser brachte Amy umgehend in eine nahegelegene Tierklinik zur weiteren Behandlung. Die Bergretter schlossen den Einsatz mit den besten Wünschen für eine rasche Genesung der vierbeinigen Patientin ab.