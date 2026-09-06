Tausende Teilnehmende bei der Pride-Parade in Salzburg

Am Samstag zog die jährliche Pride-Parade durch die Stadt Salzburg. Angesichts von erwarteten Tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Polizei mit einem verstärkten Aufgebot vor Ort.

Der Umzug feiert die Vielfalt und zieht für die Rechte sowie die gesellschaftliche Akzeptanz von LGBTIQ+-Menschen durch die Straßen.

Der Umzug feiert die Vielfalt und zieht für die Rechte sowie die gesellschaftliche Akzeptanz von LGBTIQ+-Menschen durch die Straßen.

Bereits ab 16 Uhr füllte sich am Samstag, dem 5. September 2026, der Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofs mit Farben, Musik und bester Laune, als sich der Zug langsam formierte. Punkt 17 Uhr setzte sich die bunte Parade schließlich in Bewegung, um quer durch die Landeshauptstadt zu ziehen: Vorbei an der eindrucksvollen Kulisse von Schloss Mirabell und mitten über die Staatsbrücke setzte die Menge ein unübersehbares Zeichen für Vielfalt.

Ein starkes Zeichen für die queere Community

Mit dem farbenfrohen Zug setzen die Teilnehmenden ein kraftvolles Zeichen für die Sichtbarkeit, Selbstbestimmung und Rechte der gesamten queeren Community – von lesbischen, schwulen und bisexuellen bis hin zu Trans-Personen. Wegen des Zugs durch die Innenstadt gab es zeitweise kurze Verkehrssperren. Ihren stimmungsvollen Höhepunkt fand die Demonstration am Abend bei der großen Abschlusskundgebung am Unipark Nonntal.