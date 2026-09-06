Lichtschein im Graben verrät Tragödie: Junger Quad-Fahrer bei Unfall gestorben

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am späten Abend des 5. September im Flachgau ein Menschenleben. Ein 27-jähriger Einheimischer kam mit seinem Quad von der Straße ab und verunglückte tödlich.

Ein aufmerksamer Passant hatte am gestrigen 5. September 2026 spätabends den Lichtschein eines Fahrzeugs im Straßengraben neben einer Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Anthering (Salzburg) bemerkt. Als der Passant nachsah, entdeckte er das verunglückte Fahrzeug: Das Quad war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und die angrenzende Böschung hinuntergestürzt. Der 27-jährige Fahrer lag hilflos und schwer verletzt unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

27-Jähriger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen

Der Zeuge wählte umgehend den Notruf. Obwohl die Rettungskette unverzüglich anrollte, die Einsatzkräfte den Mann rasch aus seiner Notlage bergen konnten und der Notarzt sofort mit Reanimations- und Erstmaßnahmen begann, kam für den jungen Mann jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Keine Hinweise auf ein zweites beteiligtes Unfallfahrzeug

Zur Ermittlung des genauen Hergangs und der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass ein zweites Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war. Die Erhebungen zur Ursache des Kontrollverlusts dauern an.