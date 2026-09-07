Hollywood-Glanz am See: „Morgan Freeman“ zu Gast in Salzburg

Zum 5. Jubiläum der "Living Legends of Aviation Europe" feierten führende Köpfe aus Luftfahrt, Wirtschaft und Gesellschaft die Vergabe der begehrten „Academy Awards of Aviation“ am Wolfgangsee. Mit dabei: Morgan Freeman.

Ein Jubiläum der Extraklasse am Wolfgangsee: Sehnlichst erwarteter Höhepunkt der Gala war die Vergabe von sechs renommierten Awards und die Aufnahme von fünf neuen Persönlichkeiten in die Hall of Fame. Hollywood-Star Morgan Freeman kehrte extra nach 2022 zurück, um gemeinsam mit Annabelle Mandeng die Preise zu überreichen. Bereits vor der abendlichen Show mit The Flying Bulls, Dario Costa und dem Österreichischen Bundesheer blickten Branchenexperten in der Science Lounge auf die Mobilität der Zukunft.

Die Welt zu Gast in Salzburg

Die Living Legends of Aviation Europe haben sich fest als Hotspot der internationalen Luft- und Raumfahrt etabliert. Bei spätsommerlichem Wetter säumte eine hochkarätige Gästeliste den Red Carpet am scalaria Beach: Neben Morgan Freeman, der mit seiner Lebensgefährtin Dr. Linda Keena erschien, feierten Prominente wie Austrian Airlines CEO Annette Mann, Tatort-Star Malick Bauer und Luftstreitkräfte-Kommandant Gerfried Promberger ein glanzvolles Event.

Beeindruckende Karriere mit über 120 Filmrollen

Der mittlerweile 89-jährige Morgan Freeman drückte seine große Freude über die Teilnahme aus. Neben seiner beeindruckenden Karriere mit über 120 Filmrollen hegt die Hollywood-Größe eine späte Liebe zur Aviatik: Erst im Alter von 65 Jahren erwarb Freeman seinen eigenen Pilotenschein. Am Abend schlüpfte Morgan Freeman in die Rolle des Laudators. Zu den gefeierten Preisträgern gehörten die Salzburger Marco Waltenspiel und Marco Fürst vom Red Bull Skydive Team. Für ihren historischen Wingsuit-Flug durch die Londoner Tower Bridge wurden die beiden Extremsportler mit dem begehrten „Freedom of Flight Award“ geehrt.

Spektakel vor der Kulisse des Salzkammerguts

Am Himmel über dem Salzkammergut wurde es atemberaubend: Bei den Shows „Flying Emotions“ und „Flying Opera“ verschmolzen waghalsige Flugakrobatik und Musik. Während Weltrekordhalter Dario Costa mit seiner Edge 540 Präzisionskunstflug zeigte, begeisterten die Flying Bulls das Publikum mit Raritäten wie der Grumman F8F-2 Bearcat, der Lockheed P-38 „Lightning“ und dem kunstflugtauglichen Helikopter BO-105. Der Wolfgangsee verwandelte sich damit für einen Tag in eine spektakuläre Bühne für Hollywood-Stars und Aviaik-Größen, inklusive einer Landebahn direkt auf dem Wasser.