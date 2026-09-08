Große Trauer um bekannten Bauern: „Ein Original der Extraklasse“

In Bad Gastein (Pongau, Salzburg) wird derzeit um ein "Original der Extraklasse" getrauert. Hans Söllner, seines Zeichens Scheibenhofbauer, ist im Alter von 82 Jahren nämlich verstorben.

Der im Gasteinertal überaus bekannte und beliebte Scheibenhofbauer ist „plötzlich und unerwartet im 83. Lebensjahr von uns gegangen“, wie es am Partezettel nun heißt. Der Vizebürgermeister von Bad Gastein, Franz Weiss, trauert ebenfalls um den Verstorbenen. Auf Facebook schreibt er etwa: „Mit großer Traurigkeit müssen wir das Ableben von Hans Söllner, Scheibenhofbauer zur Kenntnis nehmen. Mit Hans verlässt und ein Original der Extraklasse.“

„Er war fleißig, gesellig, mutig, lustig und vor allem ein guter Mensch“

Für Weiss ist dabei klar, dass er nicht nur Staub aufgewirbelt, sondern Spuren hinterlassen hat. Ihm bleiben „unzählige fröhliche und unvergessliche Stunden in Erinnerung“, heißt es im Posting weiter. Weiss erinnert sich an den Verstorbenen als „fleißigen, geselligen, mutigen, lustigen und vor allem guten Menschen“. Er wünscht der trauernden Familie abschließend noch „viel Kraft und gegenseitige Stütze in dieser Zeit“.

„Komm gut heim, lieber Hans“

In den Kommentaren haben sich in den vergangenen Tagen nun zahlreiche Beileidsbekundungen gesammelt. So erinnert sich ein Mann etwa: „Am 12. August hatten wir noch unser Pensionistentreffen in der Asten. Wir haben noch nett mit ihm geplaudert und ein Schnapserl getrunken. Ruhe in Frieden Hans.“ Ein weiterer Facebook-Nutzer weiß: „Ruhe in Frieden lieber Hans, du warst immer ein ehrlicher aufrichtiger und fleißiger Mensch.“ Und schließlich schreibt ein Trauernder noch: „Komm gut heim, lieber Hans.“