23-Jähriger Pinzgauer rast mit 163 km/h durch die 80er-Zone

Doppelt so schnell wie erlaubt und sein Auto direkt los: Auf der B156 bei Lamprechtshausen (Salzburg) ist der Polizei ein extremer Raser ins Netz gegangen. Für diese Spritztour musste der 23-Jährige teuer bezahlten.

Eine massive Geschwindigkeitsübertretung hat am Abend des 11. September auf der Lamprechtshausener Straße (B 156) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Beamte führten im Gemeindegebiet von Lamprechtshausen (Salzburg) Tempo-Kontrollen durch, als ihnen ein Auto besonders negativ auffiel: Anstelle der dort erlaubten 80 km/h war das Auto mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 163 km/h unterwegs, er fuhr damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.

Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen

Die Polizisten reagierten prompt und konnten das Fahrzeug wenig später stoppen. Für den Lenker, einen 23-jährigen Mann aus dem Pinzgau, hatte die Raserei umgehende und drastische Konsequenzen: Die Beamten nahmen ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt. Zudem wurde das Auto vorläufig beschlagnahmt. Der 23-Jährige wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.