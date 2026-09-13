Chlorgas-Alarm in Hotel in Maria Alm: Großfeuerwehr-Einsatz verläuft glimpflich

Ein Zwischenfall an der Technik des hoteleigenen Schwimmbeckens hat am Samstagnachmittag in Maria Alm (Salzburg) für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Gegen 16 Uhr trat in einem Hotel Chlorgas aus.

Dank des raschen Einschreitens der Feuerwehren und der funktionierenden Sicherheitstechnik kamen keine Personen zu Schaden.

Dank des raschen Einschreitens der Feuerwehren und der funktionierenden Sicherheitstechnik kamen keine Personen zu Schaden.

Nach Angaben des Haustechnikers hatte sich am 12. September 2026 an der Dosieranlage des Swimmingpools ein Schlauch gelöst. In der Folge gelangte Wasser in einen Behälter mit Chlorgranulat, was eine chemische Reaktion und den Austritt des gefährlichen Chlorgases auslöste. Ein automatischer Sensor im Technikraum registrierte die erhöhte Gaskonzentration umgehend und schlug Alarm.

Gefahrenbereich großräumig abgesperrt

Die alarmierten Feuerwehren Maria Alm und Hinterthal rückten gemeinsam mit der Polizei an. Die Einsatzkräfte evakuierten umgehend die betroffenen Gebäudeteile und sperrten den Gefahrenbereich großräumig ab, um eine Gefährdung von Gästen und Passanten auszuschließen.

Hotelgäste blieben unverletzt

Unter entsprechenden Schutzmaßnahmen gelang es der Feuerwehr, den beschädigten Behälter mit dem Chlorgranulat sicher aus dem Gebäude zu entfernen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten ausgiebig belüftet und Messungen durchgeführt. Gegen 18.40 Uhr konnte Entwarnung gegeben und das Hotel wieder für den Betrieb freigegeben werden. Sämtliche Hotelgäste sowie die beteiligten Einsatzkräfte blieben bei dem Vorfall unverletzt.