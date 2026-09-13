Motorradfahrer bei Kollision mit Auto auf Münchner Bundesstraße verletzt

Am Samstagnachmittag, dem 12. September 2026, kam es auf der Münchner Bundesstraße im Salzburger Stadtgebiet zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Biker erlitt dabei Verletzungen.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, wird aktuell von der Polizei rekonstruiert.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, wird aktuell von der Polizei rekonstruiert.

Gegen 13 Uhr war am 12. September 2026 ein 58-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus dem Landkreis Traunstein mit seinem Auto auf der Münchner Bundesstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Eugen-Müller-Straße beabsichtigte der Autofahrer, nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr der 52-jährige Salzburger mit seinem Motorrad auf der Münchner Bundesstraße in Richtung Stadtausgang. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuglenker.

Biker verletzt ins Uniklinikum Salzburg gebracht

Der Motorradfahrer zog sich bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurde der Salzburger mit dem Rettungsdienst in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Ein beim Autolenker durchgeführter Alkotest verlief negativ (0,0 Promille). Beim verletzten Motorradlenker konnte aufgrund der medizinischen Erstversorgung vor Ort kein Alkotest durchgeführt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.