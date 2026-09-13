Auto auf Gleise geschleudert: Vier Verletzte bei Crash im Pongau

Im Pongau (Salzburg) ist es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall in einem Kreuzungsbereich gekommen. Vier Personen wurden dabei verletzt, der Zug- und Straßenverkehr musste komplett gesperrt werden.

Der Aufprall war so stark, dass der Wagen des 79-Jährigen auf die angrenzenden Bahngleise geschleudert wurde.

Der Aufprall war so stark, dass der Wagen des 79-Jährigen auf die angrenzenden Bahngleise geschleudert wurde.

Ein 79-jähriger Autofahrer aus dem Pongau war am 12. September 2026 auf der L 269 in Richtung St. Johann unterwegs und beabsichtigte, im Kreuzungsbereich in die Alte Bundesstraße einzubiegen. Dabei übersah er offenbar das entgegenkommende Auto eines 20-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, der in Fahrtrichtung Bischofshofen unterwegs war. Es kam zu einer heftigen Kollision.

Auto des 79-Jährigen kam auf den Gleisen zum Stillstand: Vier Personen verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 79-Jährigen auf den angrenzenden Bahnübergang geschleudert und kam erst direkt im Gleisbereich zum Stillstand. Sowohl die beiden Lenker als auch ihre Beifahrerinnen (eine 77-jährige Pongauerin im Auto des Senioren sowie eine 19-jährige afghanische Staatsangehörige im Wagen des 20-Jährigen) erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung vor Ort durch das Rote Kreuz wurden alle vier Beteiligten in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach gebracht.

Alkotests bei beiden Fahrern verliefen negativ

Bei späteren Alkotests stand fest: Keiner der beiden Fahrzeuglenker hatte Alkohol im Blut. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die aufwendigen Bergungs- und Räumungsarbeiten mussten sowohl die L 269 für den Autoverkehr als auch die angrenzende Bahnstrecke für den Zugverkehr vorübergehend vollständig gesperrt werden. Es kam zu Verzögerungen im Nachmittagsverkehr.