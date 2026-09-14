111,5 Millionen Euro für Salzburger: EuroMillionen-Gewinner weiß Bescheid

Am vergangenen Freitag, 11. September 2026, hat ein Österreicher - konkret ein Salzburger - bei EuroMillionen mitgemacht. Eine Entscheidung, die ihn reich machen sollte. Und er hat sich mittlerweile auch gemeldet.

Exakt 111.516.282 Euro hat ein Salzburger bei der EuroMillionen-Ziehung am vergangenen Freitag gewonnen. Damit reiht er oder sie sich in einen äußerst exklusiven Kreis hierzulande ein. Erst zwei Mal zuvor hat ein Österreicher mehr als 100 Millionen Euro in der mittlerweile 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien gewonnen. Da wäre einmal der EuroMillionen-Rekordgewinn von 250 Millionen Euro, der im Vorjahr an einen win2day-Teilnehmer gegangen ist. Auch an zweiter Stelle steht ein win2day-Teilnehmer, der bei EuroMillionen im Dezember 2023 exakt 240 Millionen Euro gewonnen hatte. Die 111,5 Millionen Euro rangieren damit an Platz drei der höchsten Gewinne hierzulande.

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So hat Salburger den EuroMillionen-Jackpot geknackt

Drei Tipps hatte der Salzburger auf dem Schein, gleich der erste war der Goldgriff und hatte die „5 plus 2 Richtigen“ drauf. Von Glück kann auch gesprochen werden, dass der Tipp gleich für zwei Ziehungen gekauft wurde. Denn der Millionengewinn wurde „erst“ in der zweiten Ziehung geknackt, an der er teilgenommen hat. Und der Gewinner hat sich scheinbar das Wochenende Zeit gelassen, um erst einmal sacken zu lassen, was am Freitag geschehen ist. Bis Sonntagmittag hatte er sich nämlich noch nicht gemeldet, mittlerweile war es aber so weit.

Gewinner hat sich gemeldet, was jetzt geschieht

„Der Gewinner der 111,5 Mio. Euro bei EuroMillionen hat sich heute im Kunden-Service-Center der Österreichischen Lotterien gemeldet, der nächste Schritt ist ein Treffen mit dem Hochgewinnbetreuer“, heißt es am Montag seitens der Lotterien gegenüber 5 Minuten. Weitere Informationen gibt es vorerst aber nicht. „Eventuell nach dem Treffen, so er sich bereit erklärt, dass Infos veröffentlicht werden dürfen“, erklärt man abschließend.