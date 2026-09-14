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/ ©Bergrettung Kaprun
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den verunglückten Traktor.
Der 52-Jährige war mit dem Traktor rund 30 Meter weit abgestürzt.
Kaprun
14/09/2026
Sonntagnachmittag

Mit Traktor abgestürzt: Alkolenker (52) ins Krankenhaus geflogen

Im Salzburger Kaprun ist ein 52-jähriger Einheimischer Sonntagnachmittag mit einem Traktor abgestürzt und wurde dabei verletzt. Der Rettungshubschrauber hat ihn ins Krankenhaus geflogen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Sonntagnachmittag, am 13. September 2026, ist ein 52-jähriger Traktorlenker in Kaprun (Pinzgau, Salzburg) aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug rund 30 Meter weit von einer Bergstraße abgestürzt. Der Mann wurde nach medizinischer Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zell am See geflogen, wie die Polizei nun berichtet. Laut der Beamten habe ein Alkotest außerdem einen Wert von 1,5 Promille ergeben. Dem 52-Jährigen wurde daher auch die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen. Am Traktor selbst ist Totalschaden entstanden.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Alpin Heli.
©Bergrettung Kaprun |
Der Hubschrauber hat den Verletzten ins Krankenhaus geflogen.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Traktorbergung.
©Bergrettung Kaprun |
Der Traktor wurde währenddessen geborgen.
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