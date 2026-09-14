Mit Traktor abgestürzt: Alkolenker (52) ins Krankenhaus geflogen

Im Salzburger Kaprun ist ein 52-jähriger Einheimischer Sonntagnachmittag mit einem Traktor abgestürzt und wurde dabei verletzt. Der Rettungshubschrauber hat ihn ins Krankenhaus geflogen.

Sonntagnachmittag, am 13. September 2026, ist ein 52-jähriger Traktorlenker in Kaprun (Pinzgau, Salzburg) aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug rund 30 Meter weit von einer Bergstraße abgestürzt. Der Mann wurde nach medizinischer Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zell am See geflogen, wie die Polizei nun berichtet. Laut der Beamten habe ein Alkotest außerdem einen Wert von 1,5 Promille ergeben. Dem 52-Jährigen wurde daher auch die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen. Am Traktor selbst ist Totalschaden entstanden.