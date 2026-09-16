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auf dem bild von 5min.at sieht man ein feuerwehrauto.
Der Mann und die zwei weiteren Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie wurden aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
Leogang
16/09/2026
Brand

46-Jähriger mit lautem Knall aus Schlaf gerissen: Dachstuhl brannte lichterloh

In den frühen Morgenstunden des 16. September ist im Ortsgebiet von Leogang (Salzburg) ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Drei Personen wurden dabei verletzt und zur Vorsorge in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Ein 46-jähriger Bewohner wurde mitten in der Nacht auf den heutigen 16. September 2026 durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Als er nach der Ursache sah, standen die Fassade sowie der Balkon des Hauses bereits lichterloh in Flammen. Dem Mann und den zwei weiteren Bewohnern des Hauses gelang es glücklicherweise noch rechtzeitig, das Gebäude eigenständig zu verlassen.

Ursache für den Brand noch völlig unklar

Als die alarmierten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, hatte sich das Feuer bereits auf das gesamte Dach ausgebreitet; der Dachstuhl stand in Vollbrand. Die Feuerwehr leitete umgehend umfassende Löscharbeiten ein, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Warum der Brand im Bereich des Dachstuhls ausbrach, ist aktuell noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

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