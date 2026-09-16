Messerattacke in Salzburg: 27-Jähriger nach Streit schwer verletzt

Zu einem gewaltsamen Zwischenfall ist es am Dienstagabend im Salzburger Stadtgebiet gekommen. Nach einer heftigen Auseinandersetzung erlitt ein 27-jähriger Mann schwere Verletzungen.

Gegen 21 Uhr wurden am 15. September 2026 die Einsatzkräfte in der Salzburger Innenstadt wegen einer Körperverletzung alarmiert. Vor Ort trafen die eintreffenden Polizeistreifen auf das schwer verletzte Opfer. Sanitäter des Roten Kreuzes übernahmen umgehend die medizinische Erstversorgung und stabilisierten den Mann.

Auslöser für Messerangriff soll Streit gewesen sein

Nach ersten Erkenntnissen und Äußerungen des Opfers war der Tat ein verbaler Streit vorausgegangen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll ein 26-jähriger pakistanischer Staatsbürger, den das Opfer flüchtig kannte, zu einem Messer gegriffen und auf den 27-Jährigen eingestochen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer vom Tatort.

26-Jähriger widerstandslos festgenommen

Die Polizei leitete sofort eine großräumige Fahndung ein. Bereits kurze Zeit später spürten Einsatzkräfte den 26-jährigen Tatverdächtigen im Bereich der Innsbrucker Bundesstraße auf. Er wurde widerstandslos festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sowie der Tathergang und das Motiv sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Salzburger Polizei.