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/ ©Gerd Pachauer / BMI
Symbolfoto
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine Polizeikontrolle
Ein Schrott-Auto wurde von der Polizei angehalten.
Salzburg
17/09/2026
Mehrere Schäden

101 Dezibel: Polizei hält Schrott-Auto an

Ein Auto mit mehreren schweren Mängeln wurde in Salzburg-Itzling am Mittwoch, 16. September 2026, von der Polizei angehalten und aus dem Verkehr gezogen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Bei einer Verkehrskontrolle in Salzburg-Itzing hat die Polizei Mittwochvormittag, 16. September 2026, ein niederländisches Auto mit schweren Mängeln angehalten. Im Zuge der weiteren Überprüfung bei der KFZ-Prüfstelle des Landes wurden dann insgesamt vier Mängel mit Gefahr im Verzug und drei schwere Mängel festgestellt, heißt es seitens der Polizei nun. Festgestellt wurden etwa rissige und beschädigte Felgen, ein Ölverlust, nicht genehmigte Umbauten sowie eine Lautstärke von 101 Dezibel, wobei hier die Toleranz bereits abgezogen war. Daher wurden dem Niederländer die Kennzeichen vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben.

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