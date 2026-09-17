101 Dezibel: Polizei hält Schrott-Auto an

Bei einer Verkehrskontrolle in Salzburg-Itzing hat die Polizei Mittwochvormittag, 16. September 2026, ein niederländisches Auto mit schweren Mängeln angehalten. Im Zuge der weiteren Überprüfung bei der KFZ-Prüfstelle des Landes wurden dann insgesamt vier Mängel mit Gefahr im Verzug und drei schwere Mängel festgestellt, heißt es seitens der Polizei nun. Festgestellt wurden etwa rissige und beschädigte Felgen, ein Ölverlust, nicht genehmigte Umbauten sowie eine Lautstärke von 101 Dezibel, wobei hier die Toleranz bereits abgezogen war. Daher wurden dem Niederländer die Kennzeichen vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben.