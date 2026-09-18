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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Die Rettung hat den Buben ins Krankenhaus gebracht.
Eugendorf
18/09/2026
Donnerstagnachmittag

Bub (4) läuft auf Straße, wird von Auto erfasst

In einer Wohnstraße in Eugendorf (Flachgau, Salzburg) ist es Donnerstagnachmittag, am 17. September 2026 gegen 13 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem vierjährigen Buben gekommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Nach ersten Erkenntnissen ist der Vierjährige aus einer Ausfahrt auf die Straße gelaufen, wo gerade eine 30-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) fuhr. Diese leitete zwar sofort eine Vollbremsung ein, konnte die Kollision mit dem Kind aber nicht mehr verhindern. Der Vierjährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste nach der medizinischen Erstversorgung vom Roten Kreuz ins Uniklinikum Salzburg gebracht werden, wie die Polizei berichtet. Mit der Lenkerin wurde außerdem ein Alkotest durchgeführt, der allerdings negativ verlief, so die Beamten abschließend.

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