Bub (4) läuft auf Straße, wird von Auto erfasst

Nach ersten Erkenntnissen ist der Vierjährige aus einer Ausfahrt auf die Straße gelaufen, wo gerade eine 30-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) fuhr. Diese leitete zwar sofort eine Vollbremsung ein, konnte die Kollision mit dem Kind aber nicht mehr verhindern. Der Vierjährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste nach der medizinischen Erstversorgung vom Roten Kreuz ins Uniklinikum Salzburg gebracht werden, wie die Polizei berichtet. Mit der Lenkerin wurde außerdem ein Alkotest durchgeführt, der allerdings negativ verlief, so die Beamten abschließend.