Führerschein 30 Minuten davor „abgegeben“ – dann wird Autofahrer angehalten

Bei einer Polizeikontrolle Donnerstagvormittag, am 17. September 2026, in der Stadt Salzburg ist der 35-jährige Serbe aufgeflogen. Er war mit seinem Auto entgegen dem im Zusammenhang mit der Neutorsperre geltenden Fahrverbot unterwegs. Bei der Kontrolle zeigte er zwar einen Führerschein her, eine Überprüfung ergab jedoch, dass ihm die Lenkberechtigung rund 30 Minuten zuvor beim Führerscheinamt entzogen worden war. Dort hatte er eigentlich angegeben, dass er seinen Schein nicht mit dabei hatte. Den Entzug des Führerscheins holten die Beamten dann vor Ort nach.

Kontrollen in Zell am See

Am selben Tag gegen 16 Uhr haben Polizisten im Ortsgebiet von Zell am See (Salzburg) eine 42-jährige Pinzgauerin angehalten, die mit ihrem eine Woche alten Kind unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich aber heraus: Sie hatte keinen gültigen Führerschein. Gegen 19 Uhr haben Polizisten dann wiederum in Zell am See einen 24-jährigen Einheimischen kontrolliert. Ein Drogentest schlug positiv auf Cannabis und Kokain an, zudem hatte auch der 24-Jährige keinen gültigen Führerschein. Die beiden Autofahrer und die Autofahrerin wurden wegen der jeweils festgestellten Übertretungen bei den zuständigen Behörden angezeigt.