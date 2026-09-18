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/ ©Freiwillige Feuerwehr Piesendorf
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Montage des Autos, wie es die Hauswand durchschlagen hat.
Ein leeres Auto ist 70 Meter weit über einen Hang in ein Haus gerutscht.
Piesendorf
18/09/2026
Freitagvormittag

Leeres Auto kracht in Haus – hinterlässt großes Loch

In Piesendorf (Pinzgau, Salzburg) hat sich am Imbachhornweg Freitagvormittag ein Auto selbstständig gemacht - und eine Hauswand durchschlagen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Die Freiwillige Feuerwehr Piesendorf musste Freitagvormittag, am 19. September 2026, um kurz vor 10 Uhr zu einer Fahrzeugbergung ausrücken. Beim Imbachhornweg war ein leeres Auto aus bisher unbekannter Ursache ins Rutschen gekommen und in weiterer Folge rund 70 Meter weit über einen Hang gegen ein Haus gerutscht. Dort hatte es die Hauswand durchschlagen.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Loch im Haus.
©Freiwillige Feuerwehr Piesendorf
Das Auto hat ein großes Loch im Haus hinterlassen.

Keine Verletzten

„Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt“, berichten die Florianis. Mittels der Seilwinde wurde das Fahrzeug schließlich wieder geborgen, anschließend hat man die Unfallstelle abgesichert und die notwendigen Maßnahmen durchgeführt, heißt es in einem Einsatzbericht. Im Einsatz waren 15 Feuerwehrler.

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