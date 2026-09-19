1,8 Promille: Alkolenker brachte Kinder rauchend in die Schule

Wie die Polizei nun berichtet, ist ihnen der Lenker unter anderem deshalb aufgefallen, weil er während der Fahrt im Fahrzeug rauchte. Mit dabei hatte er auch zwei Kinder, die er eben gerade zur Schule brachte. Bei der anschließenden Kontrolle sollte aber noch viel mehr als „nur“ das Rauchen im Auto neben den Kindern ans Licht kommen.

Führerschein schon im Februar 2026 abgenommen

So hatte man dem 44-jährigen Pinzgauer den Führerschein etwa schon im Februar abgenommen. Eine Tatsache, die ihn offenbar nicht daran hinderte, trotzdem noch zu fahren. Und das scheinbar auch noch komplett betrunken. Ein Alkovortest hat bei ihm nämlich einen Wert von nicht weniger als 1,8 Promille ergeben. Den darauffolgenden Alkotest verweigerte er. Der 44-Jährige wird nun bei den zuständigen Behörden angezeigt.