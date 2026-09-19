A1-Tragödie in Salzburg: 59-Jähriger bei schwerem Unfall verstorben

In Fahrtrichtung Wien ist ein 59-jähriger Salzburger mit seinem Auto aus bisher unbekannter Ursache gegen den Anhänger eines LKW gekracht. Der Autofahrer wurde noch vor Ort vom Notarzt versorgt und anschließend ins Uniklinikum nach Salzburg gebracht. Dort erlag er jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen, heißt es seitens der Polizei nun. Das Auto hatte es bei dem Unfall zum Teil regelrecht unter den LKW-Anhänger hineingedrückt. Ein Sachverständiger soll nun dabei helfen, den genauen Unfallhergang zu klären. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten waren zwei der drei Fahrstreifen bis kurz nach 2 Uhr gesperrt.