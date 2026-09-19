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/ ©Montage: Feuerwehr Prebuch & Canva
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungswagen und eine Kerze.
Der 59-Jährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen.
A1 West Autobahn
19/09/2026
Horror-Crash

A1-Tragödie in Salzburg: 59-Jähriger bei schwerem Unfall verstorben

Am Freitag, 18. September 2026, hat sich kurz vor Mitternacht auf der A1 West Autobahn im Stadtgebiet von Salzburg ein tödlicher Unfall ereignet, wie die Polizei nun berichtet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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In Fahrtrichtung Wien ist ein 59-jähriger Salzburger mit seinem Auto aus bisher unbekannter Ursache gegen den Anhänger eines LKW gekracht. Der Autofahrer wurde noch vor Ort vom Notarzt versorgt und anschließend ins Uniklinikum nach Salzburg gebracht. Dort erlag er jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen, heißt es seitens der Polizei nun. Das Auto hatte es bei dem Unfall zum Teil regelrecht unter den LKW-Anhänger hineingedrückt. Ein Sachverständiger soll nun dabei helfen, den genauen Unfallhergang zu klären. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten waren zwei der drei Fahrstreifen bis kurz nach 2 Uhr gesperrt.

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