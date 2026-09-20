30.000 Euro: Betrügerin räumt Konto von Pensionistin leer

Eine 87-jährige Salzburgerin ist von einer bisher unbekannten Frau angerufen worden, die sich als IT-Technikerin einer Bank ausgab. Wenig später hatte die Pensionistin rund 30.000 Euro weniger am Konto.

Der 87-Jährigen ist am Telefon mitgeteilt worden, dass es auf ihrem Konto drei verdächtige Transaktionen gegeben hätte. Im weiteren Verlauf konnte sie so dazu gebracht werden, dass sie die vermeintliche IT-Technikerin für ihr Konto freischaltete. Dadurch konnten drei Überweisungen durchgeführt werden, welche die Pensionistin auch bestätigte. Ihr ist ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden.

Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

In dem Zusammenhang warnt die Salzburger Polizei nun neuerlich, unbekannten Personen am Telefon einfach so zu vertrauen und ihnen Zugriff auf das Bankkonto zu gewähren oder sonstige sensible Daten preiszugeben. „Bankmitarbeiter werden nicht dazu auffordern, Zugangsdaten preiszugeben oder verdächtige Transaktionen auf diese Weise zu bestätigen“, heißt es seitens der Polizei abschließend.