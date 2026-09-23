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Symbolfoto
Nach 3 Jahrzehnten ist Schluss: Snowboard-Legende kündigt Karriere-Ende an
Vor seinem 30. Weltcupwinter zieht der Salzburger Andreas Prommeegger die Reißleine.
Salzburg
23/09/2026
Andreas Prommegger

Nach 3 Jahrzehnten ist Schluss: Snowboard-Legende kündigt Karriere-Ende an

Der Salzburger Snowboard-Profi Andreas Prommegger beendet nach der bevorstehenden Saison seine aktive Karriere. Damit zieht er nach drei Jahrzehnten im Profisport den Schlussstrich unter seine Laufbahn.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(188 Wörter)
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Eine beeindruckende Ära geht zu Ende: Nach drei Jahrzehnten im Spitzensport tritt Andreas Prommegger ab. Wie der Salzburger im Interview mit den „Salzburger Nachrichten“ verriet, wird die kommende Saison seine letzte auf dem Profi-Board sein. „Das wird definitiv meine letzte Saison. Ich bin stolz und dankbar, dass ich das mit 45 körperlich fit und sportlich auf höchstem Niveau sagen darf“, sagt der Spitzensportler.

Debüt vor 30 Jahren

Bereits seit 1997 mischt der dreifache Weltmeister an der Weltspitze mit, drei Jahrzehnte später steht nun das Karriereende bevor. Ein letzter großer Höhepunkt wartet mit der Heim-WM im Montafon im kommenden März auf ihn. Prommegger blickt optimistisch auf den Endspurt: „Ich traue mir absolut zu, wieder ganz vorne mitzufahren. Das Snowboarden verlernt man schließlich nicht so schnell.“

Der Sportwelt bleibt Prommegger in neuer Rolle erhalten

Ganz ohne Sport geht es auch nach der aktiven Karriere nicht: Als Unternehmer bleibt Prommegger der Branche eng verbunden. Im heimischen Pongau führt er nicht nur eine eigene Padel-Anlage, sondern zeichnet ab sofort auch für den angesehenen internationalen „Skiareatest“ verantwortlich.

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