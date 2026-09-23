Fake-Video wird 81-Jähriger zum Verhängnis: Betrüger buchen 60.000 Euro ab

Ein gefälschtes Investment-Video wurde einer 81-jährigen Pongauerin beinahe zum Verhängnis. Betrüger buchten insgesamt 60.000 Euro von ihrem Konto ab – doch ein Bankmitarbeiter wurde rechtzeitig aufmerksam.

Betrüger verschafften sich Zugriff auf den Computer einer 81-jährigen Pongauerin und veranlassten sechs Abbuchungen zu je 10.000 Euro. Die Bank reagierte rechtzeitig.

Betrüger verschafften sich Zugriff auf den Computer einer 81-jährigen Pongauerin und veranlassten sechs Abbuchungen zu je 10.000 Euro. Die Bank reagierte rechtzeitig.

Eine 81-jährige Frau aus dem Pongau ist Ende August Opfer eines Investmentbetrugs geworden. Ausgangspunkt war laut Polizei ein gefälschtes Video, das die Pensionistin zunächst zu einer Überweisung im dreistelligen Eurobereich verleitet haben soll. Doch damit nahm der Betrug erst seinen Lauf.

Täter bekamen Zugriff auf Computer

Unter Anleitung der bislang unbekannten Täter installierte die 81-Jährige ein Programm auf ihrem Computer. Dieses ermöglichte es den Betrügern laut Polizei, auf den Rechner der Frau zuzugreifen. In weiterer Folge wurden vom Konto der Pongauerin gleich sechs Abbuchungen zu jeweils 10.000 Euro durchgeführt. Insgesamt ging es damit um 60.000 Euro.

Bankmitarbeiter wird aufmerksam

Dass die Frau nicht auf dem enormen Schaden sitzen blieb, ist einem aufmerksamen Bankangestellten zu verdanken. Er bemerkte die ungewöhnlichen Abbuchungen und nahm Kontakt mit der 81-Jährigen auf. Die sechs Abbuchungen konnten noch rechtzeitig storniert werden. Damit wurde verhindert, dass die Betrüger die 60.000 Euro erbeuteten. Wer hinter dem Betrugsversuch steckt, ist nach den vorliegenden Polizeiangaben noch nicht bekannt.