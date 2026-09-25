Große Sorge: Wo ist die 20-jährige Julia P. aus Hallein?

Große Sorge im Tennengau: Die 20-jährige Julia P. aus Hallein wird seit Donnerstag vermisst. Sie ist mit einem blauen VW Golf unterwegs. Es wird befürchtet, dass die junge Frau verunfallt sein könnte.

In Hallein herrscht derzeit große Sorge um eine junge Frau: Die 20-jährige Julia P. wird seit Donnerstag, dem 24. September 2026, vermisst. Da jede Spur von ihr fehlt, wandte sich die Organisation „Österreich findet euch“ mit einem dringenden Aufruf an die Öffentlichkeit. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 20-Jährige in einen Unfall verwickelt wurde.

Mit blauem VW Golf unterwegs

Julia P. ist mit einem blauen VW Golf 4 unterwegs. Das Fahrzeug trägt ein Salzburger Kennzeichen.

Personenbeschreibung:

Größe: ca. 155 bis 160 cm groß

ca. 155 bis 160 cm groß Aussehen: braune Haare, Sommersprossen, Piercings in den Ohren

braune Haare, Sommersprossen, Piercings in den Ohren Kleidung: Zuletzt trug sie eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover

Polizei bittet um Hinweise

Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Wer die 20-Jährige oder den blauen VW Golf (SL-895UH) gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird ersucht, sich sofort bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.