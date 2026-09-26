Umfangreicher Drogenhandel und häusliche Gewalt: 31-Jähriger festgenommen

Nach monatelangen Ermittlungen der Polizei sitzt ein 31-jähriger Mann aus Hallein in Untersuchungshaft. Dem Verdächtigen werden Drogenhandel, ein Verstoß gegen das Waffengesetz sowie jahrelange häusliche Gewalt vorgeworfen.

Der 31-Jährige soll nicht nur im großen Stil mit harten Drogen gedealt haben, sondern über Jahre hinweg auch seine Partnerin misshandelt haben.

Der 31-Jährige soll nicht nur im großen Stil mit harten Drogen gedealt haben, sondern über Jahre hinweg auch seine Partnerin misshandelt haben.

Der Stein kam Anfang des Jahres 2026 ins Rollen, nachdem eine Suchtmittelabnehmerin den Ermittlern einen entscheidenden Hinweis geliefert hatte. Im Zuge der anschließenden Recherchen deckte die Polizei auf, dass der 31-Jährige seit mindestens 2025 Handel mit illegalen Substanzen betrieben haben soll.

Koks, Crack, Heroin, Morphium

Das Angebot war weitreichend: Neben Kokain, Crack und Cannabis soll er auch Heroin sowie Morphium-Tabletten an zahlreiche Konsumenten verkauft oder teilweise unentgeltlich überlassen haben. Bei einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Verdächtigen stellten die Beamten Kokain, diverse Suchtmittelutensilien sowie mehrere elektronische Geräte sicher. Zudem stießen die Ermittler auf ein Luftdruckgewehr samt passender Munition. Gegen den Halleiner bestand zum Zeitpunkt des Fundes bereits ein aufrechtes Waffenverbot.

Schwere Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt

Im Zuge der weitverzweigten Ermittlungen traten zudem gravierende Vorwürfe aus dem Umfeld des Mannes zutage: Seine ehemalige Lebensgefährtin war während der gemeinsamen Beziehung offenbar fortlaufender körperlicher Gewalt durch den 31-Jährigen ausgesetzt. Aufgrund der drückenden Beweislage erließ die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Festnahmeanordnung, die bereits im Juli erfolgreich durchgesetzt werden konnte. Der Verdächtige befindet sich seitdem in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft. Neben dem Hauptbeschuldigten wurden auch mehrere seiner Suchtmittelabnehmer bei den Behörden angezeigt.