Wert von 20.000 Euro: Anwohnerin überführt E-Bike-Diebe in Tiefgarage

Ein aufmerksamer Blick in die Tiefgarage verhinderte in den Nachtstunden zum 25. September einen massiven Diebstahl in Saalfelden (Pinzgau). Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses bemerkte zwei verdächtige Männer.

Eine Zeugin bemerkte am 25. September in der Nacht zwei Männer, die sich auf dem Anwesen in Saalfelden (Salzburg) herumtrieben, und schlug umgehend Alarm. Die alarmierte Polizei traf kurz darauf am Einsatzort ein und überraschte die Verdächtigen auf frischer Tat: Die zwei rumänischen Staatsbürger waren gerade dabei, hochwertiges Diebesgut zu entwenden. Für die beiden Kriminellen klickten noch vor Ort die Handschellen.

Fahrzeug voll Diebesgut und Werkzeug

Bei der anschließenden Durchsuchung ihres Fluchtfahrzeugs stießen die Ermittler nicht nur auf professionelles Einbruchswerkzeug, sondern auch auf ein weiteres E-Bike, das die Täter bereits zuvor entwendet hatten. Im Verhör zeigten sich die Festgenommenen zu den Vorwürfen geständig. Der Gesamtwert der im Zuge des Einsatzes sichergestellten E-Bikes beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 20.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurden die beiden Männer direkt in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.