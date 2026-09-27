Bergrettung trauert um ehemaligen Einsatzleiter: „Viel zu früh“

"In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem Kameraden und Freund Wolfgang." Mit diesen Worten startet ein Nachruf der Bergrettung Bad Gastein. Verstorben ist der ehemalige Einsatzleiter und engagierte Flugretter.

Im Alter von nur 57 Jahren ist im Gasteinertal (Salzburg) ein ehemaliger Einsatzleiter der örtlichen Bergrettung verstorben. Diese trauert nun um ihren „erfahrenen und geschätzten Kameraden“, der „über viele Jahre ein engagierter Bergretter und Flugretter bei Alpin Heli 6 beim Lawinenwarndienst“ war. In früheren Jahren sei er eben auch Einsatzleiter der Bergrettung Bad Gastein gewesen, so die Bergretter in einem Facebook-Posting.

„Du hinterlässt für viele eine große Lücke“

Zusätzlich sei er auch „ein Bergsteiger mit Leidenschaft, ein hervorragender Notfallsanitäter und ein Kamerad, auf den man sich jederzeit verlassen konnte“ gewesen. Zu einem besonderen Menschen hätte ihn vor allem gemacht, dass er „ein Mensch mit Ecken und Kanten“ war. Die Bergrettung erinnert sich: „Bis zuletzt war er positiv eingestellt und hatte fast immer einen lockeren Spruch auf Lager. Hinter dieser manchmal lässigen Art standen jedoch große Gewissenhaftigkeit, Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein.“ Dem Verstorbenen richtet man abschließend noch aus: „Du hinterlässt für viele eine große Lücke.“

„Wirst immer in unseren Herzen weiterfliegen“

Zahlreiche Menschen haben auf das Posting reagiert und sich persönlich vom Hubschrauberpiloten und ehemaligen Bergrettungs-Einsatzleiter verabschiedet. „Du bist uns vorausgegangen, nur viel zu früh“, schreibt jemand etwa. Ein Bekannter zeigt sich in seiner Beileidsbekundung „unendlich traurig“, ein weiterer erinnert sich an Wolfgang als „super Mensch“. Ein anderer Facebook-User schreibt zudem: „Du wirst immer in unseren Herzen weiterfliegen.“