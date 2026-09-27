Von Michael fehlt seit einer Woche jede Spur: Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Die Salzburger Polizei sucht aktuell nach dem 53-jährigen Michael S., der seit dem späten Abend des 21. September 2026 spurlos verschwunden ist.

"Österreich findet euch" sucht gemeinsam mit der Polizei nach dem verschwundenen 53-Jährigen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

"Österreich findet euch" sucht gemeinsam mit der Polizei nach dem verschwundenen 53-Jährigen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Michael S. wurde zuletzt am Montag, dem 21. September 2026, gegen 22.50 Uhr im Stadtgebiet von Salzburg im Bereich der Gaisbergstraße gesehen. Seit diesem Zeitpunkt gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Die Ermittler sowie die Angehörigen bitten die Bevölkerung nun dringend um Mithilfe bei der Suche, da jeder Hinweis entscheidend sein kann.

Auffälliges Merkmal: Tätowierung auf der Wade

Der Vermisste ist etwa 175 bis 180 cm groß, hat eine Glatze und trägt einen Drei-Tage-Bart. Ein auffälliges Merkmal ist eine Tätowierung an seiner Wade mit der Zahl „14“. Zuletzt war er mit einer dunkelblauen kurzen Hose und einem passenden dunkelblauen T-Shirt bekleidet.

Personenbeschreibung Name: Michael S. (53 Jahre)

Statur & Größe: ca. 175 bis 180 cm groß

Aussehen: Glatze, Drei-Tage-Bart

Besondere Merkmale: Tätowierung an der Wade mit der Zahl „14“

Bekleidung: Dunkelblaue kurze Hose und dunkelblaues T-Shirt

Jeder Hinweis ist wichtig und hilft, eine vermisste Person wieder zu finden! Wenn jemand etwas zum Verbleib oder Aufenthaltsort der vermissten Person weiß oder erahnt, kann er oder sie sich an jede Polizeidienststelle wenden.