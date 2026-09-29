Hier sind Seiler und Speer als Headliner fix: Ab sofort startet Ticketverkauf

Der Salzburger Residenzplatz verwandelt sich auch 2027 wieder in eine beeindruckende Open-Air-Kulisse. gibt es auch schon den ersten Top-Act für den kommenden Frühsommer: Seiler und Speer stehen am 5. Juni 2027 auf der Bühne.

Wer das Konzert von Seiler und Speer im Juni 2027 in der Salzburger Altstadt miterleben möchte, kann ab heute Dienstag Tickets kaufen.

Wer das Konzert von Seiler und Speer im Juni 2027 in der Salzburger Altstadt miterleben möchte, kann ab heute Dienstag Tickets kaufen.

Großes Open-Air-Spektakel in der Salzburger Altstadt: 2027 geht die beliebte Konzertreihe von Semtainment und Barracuda Music am Residenzplatz in die dritte Runde. Als erster Headliner wurden Seiler und Speer für den 5. Juni 2027 bestätigt. Mit dabei im Vorprogramm sind Josh und Thomas Mulitzer aus Salzburg.

Auftakt am 5. Juni

Die Erfolgsgeschichte am Salzburger Residenzplatz geht weiter: Auch 2027 wird die historische Altstadt zur Kulisse für spektakuläre Open-Air-Konzerte. Den Auftakt am 5. Juni macht kein Geringeres als eines der erfolgreichsten Duos des Landes: Seiler und Speer. Mit ihrem unverwechselbaren Sound aus Dialekt-Pop, Rock und scharfzüngigen Texten, darunter auch ihr jüngster Nummer-1-Hit „Hödn“, bringen Christopher Seiler und Bernhard Speer die Kulisse im Herzen Salzburgs zum Beben, wo schon in den Vorjahren Musikgrößen begeistert haben.

Seiler und Speer stehen allerdings nicht allein auf der Bühne

Der 5. Juni steht komplett im Zeichen heimischer Musik: Seiler und Speer teilen sich die Bühne mit hochkarätiger Verstärkung: Als Special Guest ist Pop-Star Josh mit von der Partie, während der Salzburger Lokalmatador Thomas Mulitzer (Rockhouse-Act) den Open-Air-Reigen eröffnet. Damit setzen die Veranstalter beim Auftakt der Residenzplatz-Konzertreihe 2027 auf ein 100-prozentiges österreichisches Line-up mit mehreren Genres.

Ticketverkauf startet am Dienstag

Karten für das Konzert von Seiler und Speer sind ab heute Dienstag, 29. September 2026, 11 Uhr, erhältlich. Der Ticketverkauf läuft über oeticket.com, semtainment.at und sämtliche oeticket-Verkaufsstellen. Es ist zudem ein weiterer Konzertabend mit internationaler Besetzung geplant. Wer dafür nach Salzburg kommt, bleibt aber etwa bis Weihnachten geheim.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2026 um 07:23 Uhr aktualisiert