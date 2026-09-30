Tödlicher Unfall in den Bergen: 59-Jähriger vor Augen des Bruders abgestürzt

Der 59-jährige Deutsche war gerade mit seinem 63-jährigen Bruder am Abstieg von der Ennskraxn in Kleinarl (Pongau, Salzburg). In etwa 2.200 Metern Höhe hat er laut Informationen der Polizei das Gleichgewicht verloren und ist rund 50 Meter über steiles Felsgelände in eine Rinne abgestürzt. Sein Bruder, der den Unfall mitbekam, rief umgehend die Einsatzkräfte. Der Notarzthubschrauber konnte den Verunfallten zwar erreichen, jedoch nur mehr dessen Tod feststellen. Anschließend wurde der Verstorbene von der Besatzung des Polizeihubschraubers geborgen. Der 63-jährige Bruder wurde ebenfalls vom Polizeihubschrauber ins Tal geflogen und anschließend vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.