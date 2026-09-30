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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme.
Der Mann wurde festgenommen.
Flachgau
30/09/2026
Festnahme

35-Jähriger droht Ehefrau, sie und die Kinder zu töten

Im Salzburger Flachgau ist es bereits am Montag, 28. September 2026, zu einer schweren Nötigung gekommen. Ein 35-jähriger Mann wurde festgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Am Montag war ein Streit in der gemeinsamen Wohnung ausgebrochen. Wie die Polizei nun berichtet, soll der 35-Jährige im Zuge dessen seiner Ehefrau mit einem Messer in der Hand gedroht haben, dass er sie und die beiden gemeinsamen, minderjährigen Kinder umbringen würde, wenn sie ihn verlässt. Der 35-Jährige wurde von den Beamten schließlich festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Außerdem wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot verhängt, so die Polizei abschließend.

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