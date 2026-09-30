35-Jähriger droht Ehefrau, sie und die Kinder zu töten

Am Montag war ein Streit in der gemeinsamen Wohnung ausgebrochen. Wie die Polizei nun berichtet, soll der 35-Jährige im Zuge dessen seiner Ehefrau mit einem Messer in der Hand gedroht haben, dass er sie und die beiden gemeinsamen, minderjährigen Kinder umbringen würde, wenn sie ihn verlässt. Der 35-Jährige wurde von den Beamten schließlich festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Außerdem wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot verhängt, so die Polizei abschließend.