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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeifahrzeug.
Gleich von mehreren Streifen wurde das verdächtige Auto angehalten.
Salzburg
30/09/2026
Dienstagabend

Aus „Spaß“: Junge Deutsche bedrohen 51-Jährigen mit Spielzeugwaffe

Dienstagabend, am 29. September 2026, wurde ein 51-jähriger Radfahrer im Salzburger Stadtteil Aigen von einem Mann und einer Frau mit Waffen bedroht, berichtet die Polizei nun.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Der 51-Jährige wurde bedroht, als er gerade bei den zunächst Unbekannten vorbeifuhr. Anschließend sei das Täter-Paar in ein Auto eingestiegen und weggefahren. Der Radfahrer fuhr ihnen nach, wobei er weiterhin vom Mann mit einer Waffe bedroht worden sei, heißt es seitens der Polizei. Im Zuge der Fahndung wurde das Fahrzeug schließlich in Hof bei Salzburg (Flachgau) von gleich mehreren Streifen angehalten. Im Auto waren nicht weniger als sieben Insassen und zwei Spielzeugpistolen mit Spielzeugmunition.

Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt

Das Opfer konnte einen 20-jährigen Deutschen und eine 18-jährige Deutsche als Tatverdächtige identifizieren. Sie wurden einvernommen, die Spielzeugpistolen wurden sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Beschuldigte gab gegenüber den Beamten daraufhin an, dass es sich lediglich um einen Spaß gehandelt hätte. Beide wurden auf freiem Fuß angezeigt.

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