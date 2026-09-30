Aus „Spaß“: Junge Deutsche bedrohen 51-Jährigen mit Spielzeugwaffe

Der 51-Jährige wurde bedroht, als er gerade bei den zunächst Unbekannten vorbeifuhr. Anschließend sei das Täter-Paar in ein Auto eingestiegen und weggefahren. Der Radfahrer fuhr ihnen nach, wobei er weiterhin vom Mann mit einer Waffe bedroht worden sei, heißt es seitens der Polizei. Im Zuge der Fahndung wurde das Fahrzeug schließlich in Hof bei Salzburg (Flachgau) von gleich mehreren Streifen angehalten. Im Auto waren nicht weniger als sieben Insassen und zwei Spielzeugpistolen mit Spielzeugmunition.

Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt

Das Opfer konnte einen 20-jährigen Deutschen und eine 18-jährige Deutsche als Tatverdächtige identifizieren. Sie wurden einvernommen, die Spielzeugpistolen wurden sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Beschuldigte gab gegenüber den Beamten daraufhin an, dass es sich lediglich um einen Spaß gehandelt hätte. Beide wurden auf freiem Fuß angezeigt.