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auf dem bild von 5min.at sieht man fusch an der glocknerstraße.
Wie genau es zu dem Unfall kam, wird derzeit ermittelt.
Fusch an der Glocknerstraße
01/10/2026
Ermittlungen laufen

Bub (4) bei Verkehrsunfall in Fusch an der Glocknerstraße ins Spital geflogen

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau, Salzburg). Ein vierjähriger Bub wurde dabei von einem Auto erfasst und verletzt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Nach aktuellen Informationen kollidierte ein 61-jähriger Autofahrer aus dem Pinzgau (Salzburg) am Nachmittag des 30. September 2026 aus bislang ungeklärter Ursache mit dem einheimischen Kind. Der Vierjährige zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Junge mit dem Rettungshubschrauber „Alpin Heli 6“ direkt in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Ein mit dem 61-jährigen Pkw-Lenker vor Ort durchgeführter Alkomatentest verlief negativ. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

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