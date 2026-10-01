Motorrad und Auto auf B147 kollidiert: Drei Verletzte, darunter 6-Jähriger

Der Unfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag auf der B147 in Straßwalchen. Aus bisher unbekannter Ursache ist dort ein 26-jähriger Motorradfahrer mit dem Auto einer 40-jährigen Flachgauerin kollidiert. Wie die Polizei nun berichtet, sind sowohl der Motorradfahrer als auch die Autofahrerin und ihr sechsjähriger Mitfahrer verletzt worden. Die drei Unfallbeteiligten wurden allesamt ins UKH und LKH nach Salzburg gebracht. An den beiden Fahrzeugen ist jeweils erheblicher Sachschaden entstanden. Laut Informationen der Polizei ist die B147 im Unfallbereich kurzzeitig komplett gesperrt gewesen.