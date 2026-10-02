Schwerer Kreuzungscrash in Seekirchen: Zwei Erwachsene und vier Kinder im Spital

Bei einer Kollision im Ortsteil Mayerlehen (Seekirchen, Salzburg) wurden am späten Donnerstagnachmittag zwei Autolenker und vier Kinder verletzt.

Ein gewaltiger Schrecken am späten Nachmittag des 1. Oktober: Im Ortsteil Mayerlehen in Seekirchen am Wallersee kam es in einem Kreuzungsbereich zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen zwei Autos frontal zusammen.

Vier Kinder fuhren mit: Verletzt

Am Steuer der beiden beteiligten Fahrzeuge saßen jeweils zwei Einheimische aus dem Flachgau: Ein 57-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurden nicht nur die beiden Lenker, sondern auch vier in den Fahrzeugen mitfahrende Kinder im Alter zwischen einem und elf Jahren verletzt.

Alle sechs Verletzten ins Uniklinikum Salzburg gebracht

Die Rettungskräfte eilten umgehend an die Unfallstelle, versorgten die Verunfallten vor Ort und brachten alle sechs Personen mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Uniklinikum Salzburg. Wie genau es zu dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kommen konnte, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.