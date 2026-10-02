Brand-Alarm in Volksschule: Alle Schüler und Lehrer evakuiert

Zu einem Schrecken am Vormittag ist es am heutigen Freitag in einer örtlichen Volksschule im Pongau (Salzburg) gekommen: Um 10.31 Uhr wurde die Feuerwehr per Sirenenalarm zu einem vermuteten Brand im Schulgebäude gerufen.

Rauchentwicklung in einer Salzburger Volksschule löste Sirenenalarm aus - die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an.

Rauchentwicklung in einer Salzburger Volksschule löste Sirenenalarm aus - die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an.

Die Einsatzkräfte rückten am heutigen 2. Oktober 2026 umgehend mit einem Kommandofahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug sowie einem Löschfahrzeug zum Einsatzort in Schwarzach (Pongau, Salzburg) aus. Bereits während der Anfahrt rüstete sich der erste Trupp mit schwerem Atemschutz für den Ernstfall aus.

Gebäude bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vollständig evakuiert

Bei der Ankunft des Einsatzleiters zeigte sich ein vorbildliches Bild: Das Schulgebäude war bereits vollständig und geordnet evakuiert worden. Alle Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal hatten sich sicher auf dem ausgewiesenen Sammelplatz eingefunden.

©Freiwillige Feuerwehr Schwarzach im Pongau ©Freiwillige Feuerwehr Schwarzach im Pongau

Rauch im Keller der Schule

Bei der anschließenden Erkundung des Gebäudes stellten die Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung im Keller fest. Ein Atemschutztrupp drang umgehend in den betroffenen Bereich vor und kontrollierte diesen mithilfe einer Wärmebildkamera. Glücklicherweise konnte dabei kein offenes Feuer entdeckt werden. Um jedes Risiko auszuschließen, wurde vorsorglich auch die Salzburg AG nachalarmiert, um eine nahegelegene Trafostation genauer zu überprüfen.

Kein offenes Feuer: Entwarnung nach umfangreicher Kontrolle

Nachdem alle Kontroll- und Erkundungsmaßnahmen im und um das Gebäude ohne Befund abgeschlossen werden konnten, gab die Feuerwehr Entwarnung. Der Einsatz wurde erfolgreich beendet, sodass die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrkräften wieder in die Klassenräume zurückkehren konnten. Die Feuerwehrkräfte rückten anschließend wieder ins Feuerwehrhaus

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 13:35 Uhr aktualisiert