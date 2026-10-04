111,5 Millionen Euro: Salzburger bekommt Vermögen in wenigen Tagen aufs Konto

Es ist nun etwas mehr als drei Wochen her, dass ein Salzburger den drittgrößten Gewinn in Österreichs Lotterien-Geschichte abgestaubt hat. Und die 111,5 Millionen Euro kommen in wenigen Tagen auf sein oder ihr Konto.

In wenigen Tagen ist es so weit, dann werden 111,5 Millionen Euro auf das Konto eines Salzburgers überwiesen.

In wenigen Tagen ist es so weit, dann werden 111,5 Millionen Euro auf das Konto eines Salzburgers überwiesen.

Das Warten für jenen Salzburger, der am 11. September 2026 den EuroMillionen-Jackpot in Höhe von nicht weniger als 111,5 Millionen Euro geknackt hat, hat in wenigen Tagen ein Ende. Dann werden nämlich exakt 111.516.282 Euro auf das Konto des glücklichen Gewinners wandern. Grund dafür ist die vierwöchige Reklamationsfrist, die bei größeren Lotterien-Gewinnen immer vorgesehen ist, wie auch die Österreichischen Lotterien gegenüber 5 Minuten bestätigen.

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EuroMillionen-Gewinner hat sich gemeldet, wann Geld kommen dürfte

Heißt gleichzeitig aber auch: Am kommenden Freitag, 9. Oktober 2026, sollte es so weit sein. Dann wird ein Konto in Salzburg auf einen Schlag um eine neunstellige Summe schwerer sein. Der Betroffene hat sich nämlich bereits gemeldet und damals ein Gespräch mit dem Hochgewinnbetreuer gewünscht.

111,5-Millionen-Euro-Gewinn auf Platz 3

Der Gewinn reiht sich übrigens auf Platz 3 der höchsten Gewinne in Österreichs Lotterien-Geschichte aller Zeiten ein und ist gleichzeitig der dritte Gewinn jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze. Geschlagen wird er nur vom EuroMillionen-Rekordgewinn in Höhe von exakt 250 Millionen Euro aus dem Vorjahr und einem weiteren EuroMillionen-Gewinn in Höhe von exakt 240 Millionen Euro aus dem Dezember 2023. Beide Male wurden die Gewinne via win2day erzielt, in welches Bundesland das Geld ging, ist demnach jeweils unbekannt.