In Krimml: Leichtflugzeuge kollidiert, Schwerverletzter ins Krankenhaus geflogen

Im Salzburger Krimml (Pinzgau) sind derzeit die Gebirgspiloten zum alljährlichen Flugzeugtreffen „Krimml Fly-in“ zu Gast. Am Sonntag musste auch der Rettungshubschrauber ausrücken, der Grund war wohl ein missglückter Startvorgang eines Leichtflugzeugs. Dieses hatte ebenjenen Startvorgang abgebrochen. In weiterer Folge ist es zur Kollision mit vier am Boden stehenden Flugzeugen gekommen. Der Pilot wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt. Mit ihm im Flugzeug saß noch eine Frau, die leicht verletzt wurde. Ebenfalls leicht verletzt wurde eine dritte am Boden stehende Person. Die beiden wurden von der Rettung ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Der Unfallhergang ist noch unklar, das Landeskriminalamt ermittelt.